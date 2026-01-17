En medio de los silbidos por los malos resultados del club, Real Madrid recibió este sábado al Levante en juego por la Liga de España. La gran novedad en el once titular de los 'merengues' fue la incursión desde el 'vamos' de Kylian Mbappé, quien no defraudó en el campo de juego y se reportó en el tablero.

Precisamente, el delantero francés fue el encargado de abrir en el Santiago Bernabéu, desde el punto blanco del penalti. El '10' definió con pierna diestra, al centro, para decretar así el 1-0, al minuto 58, para Real Madrid.

Vea acá el gol de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs. Levante por la Liga de España:

¡PENAL Y GOL PARA REAL MADRID!



Mbappé cayó en el área, el árbitro cobró la pena máxima y el francés puso el 1-0 ante Levante.#LaLigaEnDSPORTS#RealMadridLevanteUD pic.twitter.com/6FiYQDbESa — DSPORTS (@DSports) January 17, 2026