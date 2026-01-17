Síguenos en:
Recibimiento hostil para Real Madrid en el Santiago Bernabéu; ni Florentino Pérez se salvó

Recibimiento hostil para Real Madrid en el Santiago Bernabéu; ni Florentino Pérez se salvó

Los hinchas del Real Madrid mostraron su indignación con el plantel y cuerpo técnico en la previa del juego contra Levante por Liga de España. ¡Hubo silbidos y pañuelos en las gradas!

Por: EFE
Actualizado: 17 de ene, 2026
