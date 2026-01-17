Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Solís tiene nuevo equipo en Inglaterra; así le dieron la bienvenida al colombiano

Jhon Solís tiene nuevo equipo en Inglaterra; así le dieron la bienvenida al colombiano

A través de sus distintas plataformas digitales, este club del balompié inglés anunció este sábado la incorporación de Jhon Solís. El 'cafetero' llega procedente del Girona.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Solís, nuevo jugador del Birmingham City.
Jhon Solís, nuevo jugador del Birmingham City.
X de @BCFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad