Jhon Solís tiene nuevo equipo en Inglaterra; así le dieron la bienvenida al colombiano

La ventana de transferencias en el fútbol mundial no para de reportar novedades, y este sábado 17 de enero, un jugador colombiano entregó noticias positivas. Así fue como desde el Birmingham City confirmaron la incorporación de Jhon Solís a sus filas.

A través de sus distintas plataformas digitales, el club de la English Football League Championship, segunda división en Inglaterra, le dio la bienvenida al centrocampista 'cafetero' de 21 años y que arriba procedente desde el Girona de la Liga de España.

"Birmingham City está encantado de confirmar el fichaje de Jhon Solís en un contrato de préstamo hasta el final de la temporada 2025-26, sujeto a autorización", se leyó de entrada en el comunicado emitido por el equipo británico en su página web oficial.

A continuación, desde los 'azules' se refirieron a las cualidades y habilidades que puede aportar el oriundo de Guacarí (Valle del Cauca) al equipo.



"El jugador, de 21 años, llega procedente del Girona de La Liga y refuerza las opciones de Chris Davies en el mediocampo. Solís, nacido en Colombia, conocido por su habilidad para ganar balones y su habilidad técnica, se convierte en la segunda incorporación de los 'blues' en la ventana de transferencias de enero, luego del fichaje de Kai Wagner del Philadelphia Union", complementaron.

The first Colombian to don the royal blue. 🇨🇴 pic.twitter.com/KNVYzgaU2w — Birmingham City FC (@BCFC) January 17, 2026

Proyecto muy ambicioso

El volante 'cafetero' dejó sus primeras impresiones ya vestido con los colores de su nuevo equipo, espera aportarle su 'granito de arena' para lograr los objetivos trazados.

"La verdad estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Es un gran club y solamente quiero empezar, si pudiera mañana, pero todo a su tiempo y el próximo partido seguro estaré allí", afirmó Solís.

"El proyecto es muy ambicioso, cuando me lo muestran concuerda con lo que pienso, de verdad estoy muy feliz de estar aquí y espero que todo nos salga para bien. Llego aportar mi granito de arena para que los objetivos se puedan cumplir", agregó.

Igualmente, desde su nuevo equipo le dedicaron algunas palabras sobre su trayectoria en el deporte. Solís Romero logró títulos importantes con el 'verdolaga' en nuestro país.

"Solís comenzó su carrera en Colombia con Atlético Nacional, donde ayudó al equipo a ganar el Apertura en 2022 y la Superliga en 2023. Sus actuaciones llamaron la atención del Girona, que se apresuró a fichar al mediocampista en septiembre de 2023. Allí llegó a disputar 22 partidos en su primera temporada cuando el equipo español terminó tercero en La Liga", se leyó.

"Jugó contra equipos como París Saint-Germain, Liverpool y Arsenal en la UEFA Champions League durante la campaña 2024-25 y ha disputado 61 partidos en todas las competiciones con el Girona", terminaron por precisar.