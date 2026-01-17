Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura del Barcelona genera dudas para duelo contra Real Sociedad; "hay que esperar"

Figura del Barcelona genera dudas para duelo contra Real Sociedad; "hay que esperar"

Tras consagrarse campeón de la Supercopa de España y seguir en la Copa del Rey, Barcelona enfrenta un nuevo reto por la Liga de España. ¡Entérese de los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Barcelona es líder de la Liga de España.
Barcelona es líder de la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad