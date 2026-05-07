Vea acá el VIDEO del gol de Cristiano Ronaldo HOY en Al Shabab vs. Al Nassr, en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo volvió a celebrar un gol con Al Nassr, equipo que lucha por el título en la Liga de Arabia Saudita. En esta oportunidad, el 'Bicho' anotó en la visita de la escuadra al Al Shabab; el portugués fue el autor del 1-3 parcial.

Fue al minuto 75 que llegó el gol del popular 'CR7' tras haber aprovechado un centro rastrero al área y definir con pierna zurda. Ese tanto, además, significó el número 971 en su carrera profesional. Cada vez más cerca a la cifra de los mil goles.

Cristiano Ronaldo con el Al Nassr - Foto: Al Nassr Oficial

Finalmente, el Al Nassr venció 2-4 al Shabab. Los otros goles del elenco dirigido por el técnico portugués Jorge Jesús fueron de otro lusitano, Joao Félix.

Vea acá el gol de Cristiano Ronaldo HOY en Al Shabab vs. Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita:

🔴🔴🔴 LE 971E BUT DE CRISTIANO RONALDO !!!!!!!!!!! pic.twitter.com/TwB7KDUjqG — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) May 7, 2026