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Gol Caracol  / Vea acá el VIDEO del gol de Cristiano Ronaldo HOY en Al Shabab vs. Al Nassr, en Arabia Saudita

Vea acá el VIDEO del gol de Cristiano Ronaldo HOY en Al Shabab vs. Al Nassr, en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo no para de marcar goles con Al Nassr, y este jueves celebró frente al Al Shabab en el fútbol de Arabia Saudita. ¡Así fue el tanto del 'crack' portugués!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Cristiano Ronaldo, figura del Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, figura del Al Nassr.
Foto: Getty Imágenes

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