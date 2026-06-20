Paraguay, que jugó con uno menos; eliminó a Turquía del Mundial 2026, tras vencerlo 1-0

Paraguay, venció por 0-1 un luchado partido ante Turquía, con un gol a los 64 segundos de Matías Galarza, hasta ahora el más rápido en lo que va del Mundial 2026. pero terminó con 10 jugadores por la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca con la mano mientras atizaba a un rival.

La derrota en Santa Clara, segunda en dos salidas, anticipa la eliminación de Turquía a falta de una jornada para el fin de la fase de grupos y eleva el valor de las acciones de la Albirroja, que en el debut cayó vapuleado por 4-1 ante Estados Unidos.

Paraguay y Australia, igualados ahora con 3 puntos, se jugarán en el último partido la clasificación como segundo del Grupo D dado que Estados Unidos anticipó hoy su clasificación al enlazar dos victorias.

Acción de juego en el duelo entre Paraguay vs. Turquía, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Con su anotación, Galarza, centrocampista de 24 años del Atlanta United de la MLS, superó por siete segundos al anotado este mismo viernes por el marroquí Ismael Saibari, que lo marcó al minuto y 11 segundos ante Escocia en el juego del Grupo C de la competición.



En el tercer minuto añadido fue expulsado el paraguayo Miguel Almirón por cubrirse la boca con la mano mientras le decía algo a Mert Müldür, lo cual infringe la denominada 'Ley Prestianni', que sanciona esta acción específica para evitar burlas, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos hacia los oponentes o el árbitro.

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El VAR dio aviso al árbitro salvadoreño Iván Barton, que comunicó la decisión y mostró la tarjeta roja al atacante de 32 años del Atlanta United.

"Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja", explicó el salvadoreño Barton a todos los presentes en el estadio californiano, testigos de un momento histórico al tratarse del primer uso de esta nueva regla implementada por la FIFA en el partido de la segunda jornada del Grupo D.