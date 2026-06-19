Raphinha, con alarmas encendidas en Brasil; salió lesionado contra Haití y ya preocupa

Raphinha, extremo del FC Barcelona, se retiró este viernes lesionado en el minuto 40 del partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Haití, que se disputa en Filadelfia.

El 11 de la Canarinha abandonó el césped del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos.

El atacante del Barça fue sustituido por Rayan, el brasileño más joven de la convocatoria y jugador del Bournemouth.

Raphinha, discreto en el debut contra Marruecos (1-1), entrenó al margen el martes pasado, aunque al día siguiente y el resto de la semana trabajó al mismo ritmo que el resto con aparente normalidad.



En la primera jornada, Brasil cedió un gris empate contra Marruecos (1-1), mientras que Haití cayó por la mínima ante Escocia (0-1).

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Y referente a este tema, Ancelotti también tomó la palabra en rueda de prensa, explicando que Raphinha salió del campo por molestias en los isquiotibiales pero que será examinado este sábado para conocer el alcance de la lesión.

PROBLEMAS PARA ANCELOTTI: RAPHINHA SALIÓ CON MOLESTIAS



El atacante de la Canarinha se retiró con cara de preocupación y fue sustituido al 40' por Rayan.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uIOOqOGc2M — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

"A Raphinha lo van a evaluar mañana (sábado), por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva", afirmó.

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Entre otras cosas, es importante aclarar también que el pasado lunes, después de haber igualado 1-1 frente a Marruecos; la Selección de Brasil había entrenado sin Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães.

El atacante del FC Barcelona, el volante del Newcastle y el defensa del Arsenal, titulares en la primera salida verdeamarela en Norteamérica, no formaron parte de los trabajos de campo en el centro Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

Los jugadores todavía están desgastados físicamente por el choque contra los Leones del Atlas, que tuvo lugar el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Raphinha, que caminó descalzo alrededor de la cancha, habría tenido además ampollas en los pies; añadió la fuente. Esto, solo dejando como evidencia el desgaste físico por el que está pasando el extremo brasileño.