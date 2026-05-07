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Gol Caracol  / Real Madrid anunció fuerte medida, tras pelea de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Real Madrid anunció fuerte medida, tras pelea de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

A través de un comunicado, Real Madrid dejó en claro que tomó cartas en el asunto luego del conflicto entre los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni después de un entrenamiento.

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Getty Images.

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