Real Madrid anunció fuerte medida, tras pelea de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

El Real Madrid anunció este jueves la apertura de expedientes disciplinarios a dos de sus jugadores, el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurélien Tchouameni, que según la prensa protagonizaron una pelea tras el entrenamiento que envió al primero al hospital por una herida sangrante.

"El Real Madrid CF comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", escribió el club merengue en su texto, sin dar precisiones sobre la naturaleza de esos hechos.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", apuntó en su breve comunicado.

Era la primera manifestación oficial del club de la capital española después de que horas antes se conociera a través de informaciones de prensa que Valverde había sido conducido al hospital después de una violenta pelea con Tchouameni



El internacional charrúa fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según medios españoles.

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Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.

Según el diario deportivo Marca, que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni" de manera directa.

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Ni el Real Madrid ni los agentes de los jugadores quisieron comentar lo ocurrido en un primer momento ante el requerimiento de la AFP.

El relato de la jornada en la prensa española apunta a que Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouameni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.



A tres días del Clásico

El diario El País de Montevideo citó, por su parte, a fuentes cercanas al volante uruguayo que señalaron que "Tchouameni fue a buscar a Federico después del entrenamiento y no precisamente para darle la mano como están diciendo algunas personas".

Según esas fuentes consultadas por el periódico uruguayo, la herida del Pajarito se produjo como efecto de un forcejeo y un golpe con una mesa.

Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

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Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.

Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.

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El Barça se consagrará campeón de liga si puntúa el domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.