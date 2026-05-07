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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz apareció y llegó el gol de Crystal Palace contra Shakhtar Donetsk por Conference League

Daniel Muñoz apareció y llegó el gol de Crystal Palace contra Shakhtar Donetsk por Conference League

Cuando transcurría el minuto 25, el lateral derecho colombiano, Daniel Muñoz, estuvo atento al rebote, remató y el balón se desvió en un rival para que las redes se inflaran.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano del Crystal Palace, anotó por la semifinal de vuelta de la Conference League
Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano del Crystal Palace, anotó por la semifinal de vuelta de la Conference League
Getty Images

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