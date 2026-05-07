Daniel Muñoz apareció y llegó el gol de Crystal Palace contra Shakhtar Donetsk por Conference League

Daniel Muñoz fue el responsable de prender la fiesta en el Selhurst Park Stadium. Este jueves 7 de mayo, por la vuelta de las semifinales de la Conference League, el lateral colombiano se mostró atento adentro del área, tras un rebote del arquero, Dmytro Riznyk. Evitando que el balón saliera, remató y el esférico se desvió en Pedrinho, lo que descolocó al guardameta rival.

De esa manera, en la vuelta, el marcador se abrió a favor del equipo inglés frente a Shakhtar Donetsk, en una serie que iba 1-3 a favor del club británico.

Daniel Muñoz en acción con el Crystal Palace - Foto: Getty Images

Vea el gol de Daniel Muñoz con Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk por la Conference League

¡DANIEL MUÑOZ ACARICIA LA FINAL CON EL PALACE! El colombiano definió, pero fue en contra de Pedro Henrique para el 1-0 y pone 4-1 el global contra Shakhtar en la Conference League.



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