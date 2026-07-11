Vea el cabezazo de Breel Embolo, que por poco iguala el partido entre Suiza y Argentina

Suiza volvió a perder otra gran oportunidad de gol frente a Argentina, esta vez por virtud del arquero de la 'albiceleste', que voló bajo sus tres palos.

Todo ocurrió al minuto 59' del encuentro, cuando Breel Embolo cazó una pelota que le centraron por costado izquierdo, para ganar entre los defensores argentinos y con un certero cabezazo mandar la pelota con dirección a gol, pero el arquero Emiliano 'el Dibu' Martínez bien posicionado, atajó el tiro sin problema, estirándose a su palo derecho y ahogando el grito de gol suizo.

Vea el gol acá: