Breel Embolo vio la tarjeta roja en Suiza vs. Argentina, en el Mundial 2026; acá lo que pasó

Tras el gol de Suiza, pocos minutos después recibieron una mala noticia de quedar con un hombre menos en el terreno de juego, luego de que uno sus jugadores más influyentes viera la tarjeta roja.

Todo ocurrió al minuto 71' del encuentro cuando Embolo tuvo un enfrentamiento con Leandro Paredes, y al sentir un leve contacto por la espalda, se lanzó al suelo pidiendo falta. Esto no le jugó a su favor, y el juez al revisar la jugada en el VAR, determinó que era tarjeta amarilla para el futbolista suizo por simulación, y al sumar su segunda tarjeta, esto equivalió a ver la roja y por ende ser expulsado, dejando a su equipo con diez hombres.

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