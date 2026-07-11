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Gol Caracol  / Alexis Mac Allister intentó marcar gol en Argentina vs. Suiza; acá la acción en el Mundial 2026

Alexis Mac Allister intentó marcar gol en Argentina vs. Suiza; acá la acción en el Mundial 2026

Mac Allister estuvo a pocos centímetros de anotar su doblete del partido frente a Suiza, pero el balón pasó por encima del horizontal. Vea la jugada de Argentina acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Alexis Mac Allister con Argentina
Alexis Mac Allister con Argentina
AFP

Sobre el final el tiempo reglamentario entre Argentina y Suiza, el cuadro 'albiceleste' estuvo cerca de marcar el segundo tanto del juego tras una gran jugada colectiva que casi culmina con éxito por medio del futbolista del Liverpool.

Todo ocurrió al minuto 88' de partido cuando Nicolás González se esforzó en llegar a una pelota difícil en el sector izquierdo, logrando centrarle el balón a Alexis Mac Allister dentro del área, que con un certero cabezazo levantó a todos de sus asientos, pero al final este pasó por encima del horizontal, ahogando el grito de gol.

Vea la jugada acá:

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