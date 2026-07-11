Alexis Mac Allister intentó marcar gol en Argentina vs. Suiza; acá la acción en el Mundial 2026

Sobre el final el tiempo reglamentario entre Argentina y Suiza, el cuadro 'albiceleste' estuvo cerca de marcar el segundo tanto del juego tras una gran jugada colectiva que casi culmina con éxito por medio del futbolista del Liverpool.
Todo ocurrió al minuto 88' de partido cuando Nicolás González se esforzó en llegar a una pelota difícil en el sector izquierdo, logrando centrarle el balón a Alexis Mac Allister dentro del área, que con un certero cabezazo levantó a todos de sus asientos, pero al final este pasó por encima del horizontal, ahogando el grito de gol.
Vea la jugada acá:
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