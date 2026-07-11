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Gol Caracol  / Acá la acción en la que Lionel Messi casi marca gol en Argentina vs. Suiza

Acá la acción en la que Lionel Messi casi marca gol en Argentina vs. Suiza

'Lio' Messi sorprendió a todos con un potente remate con su pierna menos hábil, que controló el arquero suizo. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Messi con Argentina
Messi con Argentina
AFP

El astro argentino estuvo a muy poco de anotar su tanto del partido a pocos minutos de finalizar el compromiso, pero la falta de definición le pasó factura y el desgaste en el partido frente a Suiza.

Todo ocurrió al minuto de adición (90+1'), cuando Lionel encaró sobre el borde del área y sacó un remate fulminante con su pierna derecha, donde todos estuvieron a la expectativa del cobro, pero al final el balón pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero y ahogó el grito de gol a los de Scaloni.

Vea la jugada acá:

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