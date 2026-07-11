Acá la acción en la que Lionel Messi casi marca gol en Argentina vs. Suiza

El astro argentino estuvo a muy poco de anotar su tanto del partido a pocos minutos de finalizar el compromiso, pero la falta de definición le pasó factura y el desgaste en el partido frente a Suiza.

Todo ocurrió al minuto de adición (90+1'), cuando Lionel encaró sobre el borde del área y sacó un remate fulminante con su pierna derecha, donde todos estuvieron a la expectativa del cobro, pero al final el balón pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero y ahogó el grito de gol a los de Scaloni.

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