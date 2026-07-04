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Gol Caracol  / Vea el fuerte 'tropel' que se armó en partido entre Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Vea el fuerte 'tropel' que se armó en partido entre Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Cerca de finalizar la primera parte del partido, una falta hacía Mbappé causó un fuerte tropel que terminó con empujones, y palabrotas entre varios jugadores. Vea lo que sucedió acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Tropel entre Paraguay y Francia
Francia
AFP

Pasada la media hora de partido entre Francia y Paraguay, tras una falta a Mbappé, se formó un tropel en el campo donde hubo manotazos, empujones y hasta palabrotas entre ambos bandos.

Todo ocurrió al minuto 34' del compromiso tras una fuerte entrada al jugador del Real Madrid que terminó chocando con Andrés Cubas, y 'kiki' respondió con un empujón que desató la furia de los paraguayos. Rápidamente intervinieron futbolistas de ambos bandos y que obligó el juez central calmar la situación para que no se fuese a mayores.

Vea lo ocurrido acá:

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