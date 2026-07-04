Vea el fuerte 'tropel' que se armó en partido entre Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Pasada la media hora de partido entre Francia y Paraguay, tras una falta a Mbappé, se formó un tropel en el campo donde hubo manotazos, empujones y hasta palabrotas entre ambos bandos.

Todo ocurrió al minuto 34' del compromiso tras una fuerte entrada al jugador del Real Madrid que terminó chocando con Andrés Cubas, y 'kiki' respondió con un empujón que desató la furia de los paraguayos. Rápidamente intervinieron futbolistas de ambos bandos y que obligó el juez central calmar la situación para que no se fuese a mayores.

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