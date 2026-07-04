Francia sacó del camino a Paraguay con gol de Mbappé y pasó a cuartos del Mundial 2026; un 1-0 bastó

Un gol de penalti de Kylian Mbappé le alcanzó a la Selección de Francia para vencer por la mínima diferencia este sábado a Paraguay, de Gustavo Alfaro, y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de su marcado favoritismo, los galos no lograron una amplia diferencia y por varios pasajes del compromiso se mostraron confundidos ante el cerrojo defensivo montado por los guaraníes.

El duelo jugador en el estadio de Filadelfia fue duro, los jugadores de Paraguay marcando fuerte, sin dar ventaja y teniendo una extrema referencia sobre Mbappé.

Hay que destacar que uno e los destacados de Paraguay fue el arquero Orlando Gil, quien en un par de oportunidades salvó a su equipo y dejó a los jugadores europeos y a sus hinchas con ganas de celebrar.

Kylian Mbappé con Francia AFP