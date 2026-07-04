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Gol Caracol  / Francia sacó del camino a Paraguay con gol de Mbappé y pasó a cuartos del Mundial 2026; un 1-0 bastó

Francia sacó del camino a Paraguay con gol de Mbappé y pasó a cuartos del Mundial 2026; un 1-0 bastó

La Selección de Francia tuvo que exigirse a fondo este sábado en la ciudad de Filadelfia para superar a un recio Paraguay, que se defendió, pero que atacó poco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Festejo de Francia
Festejo de Francia
AFP

Un gol de penalti de Kylian Mbappé le alcanzó a la Selección de Francia para vencer por la mínima diferencia este sábado a Paraguay, de Gustavo Alfaro, y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de su marcado favoritismo, los galos no lograron una amplia diferencia y por varios pasajes del compromiso se mostraron confundidos ante el cerrojo defensivo montado por los guaraníes.

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El duelo jugador en el estadio de Filadelfia fue duro, los jugadores de Paraguay marcando fuerte, sin dar ventaja y teniendo una extrema referencia sobre Mbappé.

Hay que destacar que uno e los destacados de Paraguay fue el arquero Orlando Gil, quien en un par de oportunidades salvó a su equipo y dejó a los jugadores europeos y a sus hinchas con ganas de celebrar.

Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

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