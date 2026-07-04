¿Plan anti-Haaland? La tajante respuesta de Carlo Ancelotti, antes del Brasil vs. Noruega

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este sábado que "no existe un plan 'antiHaaland' y aseguró que no piensa decir a los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães cómo marcar al delantero noruego porque lo conocen mejor que él.

"Plan 'antiHaaland' no existe. No voy a explicar cómo marcar a Haaland o cómo jugar contra Haaland a Gabriel, que jugó contra él un montón de veces, o a Marquinhos", aseveró en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

'Carletto' insistió que "todo el mundo conoce" al delantero del Manchester City, que suma ya cinco goles en el torneo, y que Brasil está centrado en "preparar bien el partido, incluyendo las características de Haaland", a quien tildó de "muy peligroso".

Gabriel Magalhães y Erling Haaland tendrán un duelo especial en Brasil vs. Noruega. Fotos: AFP

Pero también citó el talento de Martin Ødegaard, con el que coincidió en el Real Madrid cuando el mediapunta tenía 16 años, y el potencial ofensivo de otros noruegos, como Alexander Sorloth y Antonio Nusa.



"Noruega es un equipo difícil" y "muy bien equilibrado", que "tiene estructura y calidad. Tenemos que dar lo máximo. Estamos confiados. Salimos de una eliminatoria contra Japón y queremos mejorar. Estamos preparados para todo lo que pueda pasar", apuntó.

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"Estoy preocupado y ansioso, como de costumbre", confesó el timonel italiano.

En este contexto, ve que la 'canarinha' aún no ha llegado a su "mejor momento" y ve espacio para que alcance una "mejor calidad en su juego y una mejor consistencia".

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E incluso se atrevió a poner nota a todos los partidos de la selección brasileña en este Mundial.

"Un 5 contra Marruecos; 6,5 contra Haití; 7 contra Escocia y 7,5 contra Japón porque salimos contentos", enumeró.

Advertido sobre la altura de la plantilla escandinava, el exentrenador del Real Madrid y el Bayern Múnich cree que la eliminatoria "no se va a decidir por el aspecto físico o las jugadas a balón parado".

Carlo Ancelotti, director técnico de Brasil. Foto: AFP

Por otro lado, Carlo Ancelotti guardó el misterio sobre quién será el sustituto del lesionado Lucas Paquetá en el centro del campo, aunque sí señaló que el equipo variará de perfil de juego en función de quién sea el elegido.

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Danilo Santos y Gabriel Martinelli son los candidatos más cotizados.