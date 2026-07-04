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Gol Caracol  / Vea la impresionante atajada de Orlando Gill, en partido Paraguay vs. Francia, por el Mundial 2026

Vea la impresionante atajada de Orlando Gill, en partido Paraguay vs. Francia, por el Mundial 2026

El portero 'guaraní protagonizó una gran atajada que ahogó el grito de gol a los franceses, tras un potente remate desde larga distancia. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Atajada de Orlando Gill en Paraguay
Atajada de Orlando Gill en Paraguay
AFP

En los primeros minutos del tiempo complementario del partido entre Francia y Paraguay, se protagonizó la jugada más clara del partido donde el portero sudamericano se vistió de héroe tras una gran atajada.

Todo ocurrió al minuto 53' del encuentro, tras una jugada que comenzó por sector izquierdo y terminó en los pies de Manu Koné que no dudó en rematar desde larga distancia al tener tiempo y espacio, pero por infortunio de él, se encontró con una muralla bajo los tres palos, donde Orlando Gill protagonizó un 'atajadón' sacando la pelota por encima del horizontal.

Vea la jugada acá:

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