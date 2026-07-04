Vea el gol de Kylian Mbappé, que abrió el marcador para Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

En un partido que había tenido pocas chances de gol, se logró abrir el marcador hasta la parte complementaria a traves de un penal que le cometieron a Kylian Mbappé.

Todo ocurrió a los 70' minutos de juego, tras una falta dentro del área que le cometieron a Désiré Doué y que el arbitro tras revisar el VAR, sentenció que era pena máxima. El encargado del cobro fue el delantero del Real Madrid, que no desperdició y mandó el balón al fondo de la red y llegó a siete tantos en el Mundial 2026.

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