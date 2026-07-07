Vea el gol anulado a Mostafa Ziko en Egipto vs. Argentina, en el Mundial 2026

En la mitad del tiempo complementario, Egipto había logrado marcar el segundo tanto del partido, pero una falta previa desencadenó la revisión del VAR y entregó malas noticias a los dirigidos por Hossam Hassan.

Todo ocurrió al minuto 58' cuando Egipto armo un contra ataque por sector derecho para que en e final de la jugada la terminara Mostafa Ziko y en el uno contra uno frente al 'dibu', definiera de gran manera. Sin embargo, la emoción duro poco, pues al juez le llamaron del VAR para revisar la jugada previa donde había una falta a Lisandro Martínez, y terminó anulando el tanto.

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