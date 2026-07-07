Titulares confirmados de Selección Colombia vs Suiza para octavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia está decidida a igualar su mejor participación en la historia de los mundiales. Recordemos que la instancia a la que más lejos ha llegado es cuartos de final, cuando lo hizo en Brasil 2014. Ahora, en el Mundial 2026, está a un partido de hacerlo y, para ello, debe vencer a Suiza en los octavos.

Así las cosas, el entrenador, Néstor Lorenzo, no se puso con rodeos ni a inventar y se la jugó por el equipo que le ha dado resultado. Eso sí, hay una variante, pero fue por obligación, ya que Jhon Córdoba sufrió una delicada lesión que lo sacó de la cita orbital para lo que resta; en su lugar aparece Luis Javier Suárez.

Titulares confirmados de Selección Colombia vs Suiza para los octavos de final del Mundial 2026

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; y Luis Javier Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

Suplentes: David Ospina, Álvaro Montero, Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Dita, Deiver Machado, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.



🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a🇨🇭en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/UYhoD2cWAn — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 7, 2026

Publicidad

¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Suiza?

Día: martes 7 de julio.

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: BC Place Vancouver.

Jornada: dieciseisavos de final.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

La Selección Colombia se enfrenta a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

Resultados de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán 1-3 Colombia (fecha 1)

Colombia 1-0 RD Congo (fecha 2)

Colombia 0-0 Portugal (fecha 3)

Colombia 1-0 Ghana (dieciseisavos de final)

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Colombia - 7 pts. (+3)

2. Portugal - 5 pts. (+5)

3. RD Congo - 4 pts. (+1)

4. Uzbekistán - 0 pts. (-9)

La Selección Colombia está en octavos de final del Mundial 2026. Foto: AFP

Publicidad

Resultados de Suiza en el Mundial 2026

Catar 1-1 Suiza (fecha 1)

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (fecha 2)

Suiza 2-1 Canadá (fecha 3)

Suiza 2-0 Argelia (dieciseisavos de final)

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026

1. Suiza - 7 pts. (+4)

2. Canadá - 4 pts. (+5)

3. Bosnia y Herzegovina - 4 pts. (-1)

4. Catar - 1 pts. (-8)