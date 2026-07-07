Vea el gol de Enzo Fernández para remontar el partido de Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

Argentina logró la heroica en el Mercedes Benz Stadium, logrando la remontada final para sellar su paso a cuartos de final del Mundial 2026.

En el tiempo de adición (90+1'), Argentina logró remontar el marcador por medio de Enzo Fernández, que tras un rápido contragolpe que dejó 'mal parado' a los egipcios, Enzo se elevó en los aires y muy solitario dentro del área cabeceó y mandó el balón al fondo de la red, para sellar la victoria de la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

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