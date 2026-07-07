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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras nuevo gol de Lionel Messi

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras nuevo gol de Lionel Messi

El astro argentino volvió a aparecer con la 'albiceleste', este martes, nuevamente tomó ventaja nuevamente en la tabla de artilleros. Así va la disputa por la bota de oro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Editado por: AFP
Lionel Messi festejando triunfo de Argentina frente a Egipto, en el Mundial 2026.
Lionel Messi festejando triunfo de Argentina frente a Egipto, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina derrotó este martes 3-2 a Egipto en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.

La campeona mundial llegó a asomarse al abismo cuando Egipto se adelantó 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en los minutos 15 y 67.

Pero, en un lapso de cuatro minutos, Cristian Romero (79') y Lionel Messi (83') empataron el marcador y Enzo Fernández (90+2') completó la remontada que le da a Argentina el pase a cuartos, en los que enfrentará a Colombia o Suiza.

Con este nuevo tanto, Messi se ubica en la parte más alta de la tabla de máximos artilleros en el presente certamen.

Así va la tabla de goleadores en el Mundial 2026:

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8 goles: Messi (Argentina)

7 goles: Haaland (Noruega), Mbappé (Francia),

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6 goles: Kane (Inglaterra)

4 goles: Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), De Ketelaere (Bélgica), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)

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