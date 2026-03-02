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Gol Caracol  / Espectacular remontada de Argentina y paso a cuartos de final del Mundial 2026; 3-2 sobre Egipto

Espectacular remontada de Argentina y paso a cuartos de final del Mundial 2026; 3-2 sobre Egipto

Argentina siguió en carrera en el Mundial 2026 y este martes tuvo que exigirse a fondo, recurrir al amor propio para darle vuelta al marcador. Egipto protestó decisiones arbitrales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Lionel Messi; celebración con la Selección Argentina
Lionel Messi; celebración con la Selección Argentina
Fotografía de: AFP

La Selección Argentina revivió en los últimos minutos del juego de este martes, celebrado en el estadio de Atlanta, y superó por un 3-2 a Egipto, para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles de los vigentes campeones del mundo fueron convertidos por 'Cuti' Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, a los minutos 79, 83 y 90+3; mientras que por los africanos habían anotado Yasser Ibrahim y Ziko, a quien en el segundo tiempo le anularon un tanto.

Gol de Enzo Fernandez con Argentina
Gol Caracol

Vea el gol de Enzo Fernández para remontar el partido de Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

Lionel Messi con Argentina
Gol Caracol

Vea el golazo de Lionel Messi, para la igualdad de Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

Hay que indica que Messi falló un penalti, en el 21, tras una atajada del portero Mostafa Shobeir. En los minutos finales, los jugadores y el cuerpo técnico de los egipcios protestaron airadamente las decisiones de François Letexier y su cuerpo arbitral. Egipto protestó un gol anulado en la segunda parte con 0-1 a su favor y reclamó un penalti y una posible falta sobre Mohamed Salah en el origen del 3-2 de Argentina.

La Albiceleste se medirá en la siguiente ronda al ganador del choque entre Suiza y Colombia.

Nuevamente, Messi volvió a ser decisivo para Argentina anotando su octavo gol de este torneo, con el que vuelve a liderar la carrera por la Bota de Oro, y encadenando su noveno partido seguido marcando en un Mundial.

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Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, 73), Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 90+5), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nicolás González, 66) - Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, 66) - Lionel Messi y Julián Álvarez (Facundo Medina, 90+5). Entrenador: Lionel Scaloni

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Egipto: Mostafa Shobeir - Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez - Emam Ashour (Hamdy Fathy, 46), Mostafa Zico (Omar Marmoush, 80), Mohanad Lashin (Zizo, 90+6), Marawan Attia - Mohamed Salah y Haissem Hassan (Trezeguet, 73). DT: Hossam Hassan.

Gol de Mostafa Mohamed Zako con la Selección de Egipto
Gol de Mostafa Mohamed Zako con la Selección de Egipto
Fotografía de: AFP

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