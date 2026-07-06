Vea el gol de Charles De Ketelaere, que abrió el marcador para Bélgica vs. Estados Unidos

El partido entre Estados Unidos y Bélgica en Seattle tuvo la primera sorpresa muy temprano en el compromiso, donde los europeos no perdonaron un error y aprovecharon para abrir el marcador.

Todo ocurrió al minuto 9' del duelo, tras una falencia en la saga defensiva de los anfitriones, donde dejaron que los belgas crearan una jugada de ataque, para que finalmente Charles De Ketelaere muy cerca a la línea de gol empujara la esférica, sin ninguna marca y sin reacción del portero, para así marcar el 1-0 del partido.

Vea el gol acá:

¡GOL DE BÉLGICA!



Charles De Ketelaere anotó el 1-0 ante Estados Unidos. pic.twitter.com/ceR5Cft7hz — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026