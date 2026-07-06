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Gol Caracol  / Vea el gol de Charles De Ketelaere, que abrió el marcador para Bélgica vs. Estados Unidos

Vea el gol de Charles De Ketelaere, que abrió el marcador para Bélgica vs. Estados Unidos

Antes de los diez minutos de juego, Bélgica abrió el marcador por medio de Charles De Ketelaer en el juego frente a Estados Unidos en el Mundial 2026. Vea aquí el gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Charles De Ketelaere en Bélgica
Charles De Ketelaere en Bélgica
AFP

El partido entre Estados Unidos y Bélgica en Seattle tuvo la primera sorpresa muy temprano en el compromiso, donde los europeos no perdonaron un error y aprovecharon para abrir el marcador.

Todo ocurrió al minuto 9' del duelo, tras una falencia en la saga defensiva de los anfitriones, donde dejaron que los belgas crearan una jugada de ataque, para que finalmente Charles De Ketelaere muy cerca a la línea de gol empujara la esférica, sin ninguna marca y sin reacción del portero, para así marcar el 1-0 del partido.

Vea el gol acá:

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