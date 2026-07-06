"Colombia viene trabajando en silencio; no me sorprendería que dé el batacazo en el Mundial 2026"

En la antesala del partido de la Selección Colombia frente a Suiza, válido por los octavos de final del Mundial 2026, prensa nacional e internacional advierten que será un compromiso atractivo y ponen a la 'tricolor' como favorita ante el conjunto europeo.

Así lo dijo Jota Jordi, periodista español de 'El Chiringuito' quien charló con Gol Caracol y se refirió al presente de los dirigidos por Néstor Lorenzo en la máxima cita orbital y se sinceró, en que a los 'cafeteros' tienen 'madera' para ser candidatos a ganar la Copa del Mundo.

"A ver, como te decía, como para ganar un Mundial, es complicado, ¿no? Todo el mundo da por favorita siempre a Francia, a España, quizá a Argentina. Bueno, quizá no, Argentina, evidentemente. Y a Colombia, pues quizá todavía no. La parte buena (que tenemos los que apoyamos a Colombia) es que quizá vamos así como un poco en silencio, ¿no? Haciendo el trabajo poco a poco y bajo cuerda, sin mucho ruido. No me sorprendería que Colombia dé el batacazo como para ganar un Mundial, hemos visto, yo qué sé, Grecia o Portugal ganaron Eurocopas cuando nadie apostaba por ellos. Ojalá, ojalá".

La Selección Colombia se enfrenta a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

Además, habló de la valoración del Mundial y aspectos positivo y negativos del certamen "yo te diría que, a ver, quizá hay demasiados equipos. Bueno, tiene la parte buena, ¿no? Los estadios se están llenando, o sea, quiere decir que está funcionando. Pero bueno, quizá hay demasiados partidos en estas fases preliminares, estas liguillas, que son difíciles de ver, no nos vamos a engañar. O sea, ver, con todos mis respetos, a Curazao o ver a Cabo Verde o ver a, bueno, pues cuesta quizá un poquito más, pero bueno, a los que nos gusta el fútbol ya nos va bien. Equipos decepción, pues te diría que Alemania y Países Bajos, pero es que si miras las últimas competiciones tanto europeas como mundiales, son equipos que no están trabajando bien. Así que, bueno, te diría eso, Países Bajos y Alemania de momento como decepción".



¿Hora y dónde ver partido de la Selección Colombia vs. Suiza?

El juego que tendrá lugar en Vancouver, Canadá será este martes 7 de julio donde colombianos y suizos lucharan por un cupo a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El juego lo podrá vivir en la pantalla de Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com.