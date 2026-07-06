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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Colombia viene trabajando en silencio; no me sorprendería que dé el batacazo en el Mundial 2026"
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"Colombia viene trabajando en silencio; no me sorprendería que dé el batacazo en el Mundial 2026"

En la antesala del partido de Colombia vs Suiza, un reconocido periodista español, no tiene dudas que Colombia será la sorpresa en las instancia finales del Mundial 2026. Vea de quién se trata.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Selección Colombia en el Mundial 2026
Selección Colombia en el Mundial 2026
AFP

En la antesala del partido de la Selección Colombia frente a Suiza, válido por los octavos de final del Mundial 2026, prensa nacional e internacional advierten que será un compromiso atractivo y ponen a la 'tricolor' como favorita ante el conjunto europeo.

Así lo dijo Jota Jordi, periodista español de 'El Chiringuito' quien charló con Gol Caracol y se refirió al presente de los dirigidos por Néstor Lorenzo en la máxima cita orbital y se sinceró, en que a los 'cafeteros' tienen 'madera' para ser candidatos a ganar la Copa del Mundo.

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"A ver, como te decía, como para ganar un Mundial, es complicado, ¿no? Todo el mundo da por favorita siempre a Francia, a España, quizá a Argentina. Bueno, quizá no, Argentina, evidentemente. Y a Colombia, pues quizá todavía no. La parte buena (que tenemos los que apoyamos a Colombia) es que quizá vamos así como un poco en silencio, ¿no? Haciendo el trabajo poco a poco y bajo cuerda, sin mucho ruido. No me sorprendería que Colombia dé el batacazo como para ganar un Mundial, hemos visto, yo qué sé, Grecia o Portugal ganaron Eurocopas cuando nadie apostaba por ellos. Ojalá, ojalá".

La Selección Colombia se enfrenta a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.
La Selección Colombia se enfrenta a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

Además, habló de la valoración del Mundial y aspectos positivo y negativos del certamen "yo te diría que, a ver, quizá hay demasiados equipos. Bueno, tiene la parte buena, ¿no? Los estadios se están llenando, o sea, quiere decir que está funcionando. Pero bueno, quizá hay demasiados partidos en estas fases preliminares, estas liguillas, que son difíciles de ver, no nos vamos a engañar. O sea, ver, con todos mis respetos, a Curazao o ver a Cabo Verde o ver a, bueno, pues cuesta quizá un poquito más, pero bueno, a los que nos gusta el fútbol ya nos va bien. Equipos decepción, pues te diría que Alemania y Países Bajos, pero es que si miras las últimas competiciones tanto europeas como mundiales, son equipos que no están trabajando bien. Así que, bueno, te diría eso, Países Bajos y Alemania de momento como decepción".

¿Hora y dónde ver partido de la Selección Colombia vs. Suiza?

El juego que tendrá lugar en Vancouver, Canadá será este martes 7 de julio donde colombianos y suizos lucharan por un cupo a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El juego lo podrá vivir en la pantalla de Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com.

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