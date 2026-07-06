Charles De Ketelaere ganó de cabeza y puso el 2-1; vea su segundo gol contra Estados Unidos

Charles De Ketelaere fue la figura de Bélgica en el primer tiempo del partido de octavos de final del Mundial 2026, contra Estados Unidos, en Seattle.

Cuando transcurría el minuto nueve, Charles De Ketelaere abrió el marcador. Lejos de conformarse con ello, fue por más y volvió a anotar al 33', para el 2-1.

Charles De Ketelaere en Bélgica AFP

Vea el gol Charles De Ketelaere en Estados Unidos vs. Bélgica

¡OTRA VEZ BÉLGICA EN VENTAJA!



Luego del empate de Estados Unidos, Charles De Ketelaere anotó el 2-1 para los Diablos Rojos. pic.twitter.com/6cFIu9eKop — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026