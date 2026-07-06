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Gol Caracol  / Charles De Ketelaere ganó de cabeza y puso el 2-1; vea su segundo gol contra Estados Unidos

Charles De Ketelaere ganó de cabeza y puso el 2-1; vea su segundo gol contra Estados Unidos

Después de haberse reportado al minuto nueve y abrir el marcador, Charles De Ketelaere volvió a decir presente para inflar las redes y poner en ventaja a Bélgica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Charles De Ketelaere celebra su doblete con Bélgica contra Estados Unidos en el Mundial 2026
Charles De Ketelaere celebra su doblete con Bélgica contra Estados Unidos en el Mundial 2026
AFP

Charles De Ketelaere fue la figura de Bélgica en el primer tiempo del partido de octavos de final del Mundial 2026, contra Estados Unidos, en Seattle.

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Cuando transcurría el minuto nueve, Charles De Ketelaere abrió el marcador. Lejos de conformarse con ello, fue por más y volvió a anotar al 33', para el 2-1.

Charles De Ketelaere en Bélgica
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Vea el gol Charles De Ketelaere en Estados Unidos vs. Bélgica

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