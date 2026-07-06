Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Malik Tillman para la igualdad de Estados Unidos vs. Bélgica, en el Mundial 2026

Vea el gol de Malik Tillman para la igualdad de Estados Unidos vs. Bélgica, en el Mundial 2026

Los anfitriones lograron igualar el marcador con un increíble gol de tiro libre para poner a festejar a todos los fans en el estadio. Vea la jugada de gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
Comparta en:
Malik Tillman con Estados Unidos
Malik Tillman con Estados Unidos
AFP

Estados Unidos logró igualar el marcador pocos minutos después del gol de Bélgica. Con un increíble tiro libre, los anfitriones se metieron nuevamente en el compromiso para la alegría de su fans.

Todo ocurrió al minuto 31' de partido cuando Malik Tillman se paró detrás del balón para ejecutar el cobro, y al tirar, el balón rozó en la barrera desviando al otro palo que tomó por sorpresa a Courtois, que anda pudo hacer para evitar la igualdad de los norteamericanos.

Vea la jugada de gol acá:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Estados Unidos

Selección Bélgica

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad