Vea el gol de Malik Tillman para la igualdad de Estados Unidos vs. Bélgica, en el Mundial 2026

Estados Unidos logró igualar el marcador pocos minutos después del gol de Bélgica. Con un increíble tiro libre, los anfitriones se metieron nuevamente en el compromiso para la alegría de su fans.

Todo ocurrió al minuto 31' de partido cuando Malik Tillman se paró detrás del balón para ejecutar el cobro, y al tirar, el balón rozó en la barrera desviando al otro palo que tomó por sorpresa a Courtois, que anda pudo hacer para evitar la igualdad de los norteamericanos.

Vea la jugada de gol acá:

¡GOL DE ESTADOS UNIDOS!



Malik Tillman, nuevamente de tiro libre, puso el 1-1 ante Bélgica. pic.twitter.com/jxaOp8npVd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026