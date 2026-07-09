Didier Deschamps y el 'espaldarazo' a Mbappé; "cuando se trata de Kylian, no hay problema"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, rindió homenaje al delantero Kylian Mbappé después de que este marcara su octavo gol en el Mundial, que clasificó a Les Bleus para las semifinales el jueves.

Mbappé marcó a la hora de juego contra Marruecos, después de que le hubieran detenido un penalti, y Ousmane Dembélé completó la hazaña, permitiendo a Francia alcanzar las semifinales de un Mundial por tercer torneo consecutivo.

"Cuando se trata de Kylian, no hay problema; nunca duda de sí mismo, incluso aunque haya tenido otra oportunidad antes de marcar", dijo Deschamps.

"Creo que son tres semifinales consecutivas, así que eso ya es algo bueno", añadió.



"Parece lógico y natural, pero aún así hay que lograrlo."

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"Obviamente, tengo grandes jugadores, de lo contrario no llegaríamos hasta aquí, pero está bien. Fue complicado porque hoy, después de fallar el penalti y con las ocasiones que tuvimos, no supimos aprovecharlas."

Festejo de Mbappé con Francia AFP

Francia se enfrentará a España o Bélgica por un puesto en la final del Mundial.

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"Es fantástico; estamos donde queríamos estar, así que nos recuperaremos bien y luego veremos quién es nuestro rival mañana", dijo Deschamps.

"Son tres semifinales consecutivas, así que ya eso está bien, pero aunque parezca lógico y natural, hay que conseguirlo. Evidentemente tengo jugadores extraordinarios, de lo contrario no llegaríamos hasta aquí", dijo Deschamps al canal M6.

"Ha sido complicado porque hoy, fallando el penalti, con las ocasiones que no convertimos... Cuando es Kylian, no hay problema, nunca duda, aunque ya había tenido una ocasión antes de marcar también. Es estupendo, estamos donde queríamos estar, así que ahora vamos a recuperar bien y mañana veremos quién será nuestro rival".

En busca de su tercera estrella, Francia jugará la semifinal el martes en Dallas contra España o Bélgica, que chocan el viernes en Los Ángeles.

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"Para eso estamos aquí, y los jugadores tienen ese deber de hacerlo todo. A veces sale bien, no siempre, pero se trata de hacer todo lo posible para llegar lo más alto posible. Hoy superamos una etapa importante, volvemos a estar en el último cuadro, eso significa que estamos aquí", afirmó el DT.