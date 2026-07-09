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Gol Caracol  / ¿Qué tan duro es el golpe que presentó Kylian Mbappé, en el Mundial 2026?; esto se sabe

¿Qué tan duro es el golpe que presentó Kylian Mbappé, en el Mundial 2026?; esto se sabe

Fue el propio Kylian Mbappé el encargado de explicar la imagen en la que se le nota con una compresa de hielo en su tobillo. ¿Prenden las alarmas en Francia?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

Kylian Mbappé destacó este jueves que Francia va por buen camino y es "muy importante" mantener el ritmo en los dos partidos restantes, después de sellar su pase a semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 2-0 a Marruecos.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más", dijo el delantero francés en una entrevista a pie de campo tras ser elegido mejor jugador del partido.

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Mbappé abrió el marcador con un espectacular disparo cruzado en la segunda mitad, y se marchó sustituido cuando la ventaja ya era de dos goles. En el banquillo se le vio con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

"Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido", agregó el ariete, que con este suma ocho goles en el torneo, igualado con Lionel Messi por la Bota de Oro.

El delantero del Real Madrid también tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada francesa, asegurando que les dan mucha fuerza para pelear los partidos.

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"Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros", sostuvo.

"Estoy bien, recibí un golpe, pero estoy bien. Creo que en ese momento JP (Jean-Philippe Mateta) estaba más preparado que yo para jugar los últimos quince minutos, así que yo salgo y él entra. Ha entrado muy bien, incluso podría haber marcado, así que es muy positivo", agregó sobre un golpe que recibió.

Festejo de Mbappé con Francia
Gol Caracol

Vea el golazo de Kylian Mbappé, que abrió el marcador de Francia vs. Marruecos, por el Mundial 2026

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Francia jugará las semifinales el próximo martes en el estadio de Dallas. Su rival saldrá del cruce entre España y Bélgica, que juegan este viernes en Los Ángeles.

Festejo de Mbappé con Francia
Festejo de Mbappé con Francia
AFP

¿Qué dijo el técnico de Francia sobre Mbappé y su rendimiento contra Marruecos?

"Ha sido complicado porque hoy, fallando el penalti, con las ocasiones que no convertimos... Cuando es Kylian, no hay problema, nunca duda, aunque ya había tenido una ocasión antes de marcar también. Es estupendo, estamos donde queríamos estar, así que ahora vamos a recuperar bien y mañana veremos quién será nuestro rival". Esas fueron las palabras de Didier Deschamps sobre su figura y al celebra la clasificación de su equipo a su tercera semifinal consecutiva del Mundial tras vencer 2-0 a Marruecos este jueves en Foxborough, cerca de Boston.

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