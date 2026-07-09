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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026; tras el tanto de Mbappé en Francia-Marruecos

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026; tras el tanto de Mbappé en Francia-Marruecos

Kylian Mbappe sigue mostrando un importante nivel en el Mundial 2026 y fue uno de los destacados de la victoria 2 a 0 de los franceses sobre los marroquíes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jul, 2026
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estejo de Mbappé con Francia
festejo de Mbappé con Francia
AFP

Kylian Mbappe de Francia celebró un gol este jueves, en el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough. De esa manera, el jugador francés no le pierde la mirada a Lionel Messi, en la tabla de máximos artilleros del torneo organizado por la FIFA. Hay que apuntar que los dirigidos por Didier Deschamps salieron ganadores por un marcador de 2-0 sobre los marroquíes.

Los dos astros acumulan ahora de a 8 tantos, están en la cima y van cabeza a cabeza en búsqueda de ese galardón en el Mundial, mostrando de nuevo sus cualidades y lo afinado que están, máxime cuando se acercan las definiciones.

8 goles: Mbappé (Francia), Messi (Argentina)

7 goles: Haaland (Noruega).
6 goles: Kane (Inglaterra)
5 goles. O. Dembélé (Francia),

4 goles: Bellingham (Inglaterra), Oyarzabal (España), Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)
2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lukaku (Bélgica), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)

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