Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mbappé ya 'palpita' las semifinales del Mundial 2026'; "vamos a intentar ganar el otro partido"

Mbappé ya 'palpita' las semifinales del Mundial 2026'; "vamos a intentar ganar el otro partido"

Tras vencer a Marruecos 2-0, Kylian Mbappé aseguró que Francia debe pasar pagina y centrarse en su próximo duelo de semifinales del Mundial 2026, sea contra Bélgica o España.

Por: EFE
Actualizado: 9 de jul, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

Kylian Mbappé destacó este jueves que Francia va por buen camino y es "muy importante" mantener el ritmo en los dos partidos restantes, después de sellar su pase a semifinales del Mundial tras vencer por 2-0 a Marruecos.

Didier Deschamps y Kylian Mbappé
Gol Caracol

Didier Deschamps y el 'espaldarazo' a Mbappé; "cuando se trata de Kylian, no hay problema"

Kylian Mbappé y Lionel Messi
Gol Caracol

Cómo va la tabla de goleadores históricos de los mundiales, con Messi y Mbappé 'disparados'

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más", dijo el delantero francés en una entrevista a pie de campo tras ser elegido mejor jugador del partido.

Mbappé abrió el marcador con un espectacular disparo cruzado en la segunda mitad, y se marchó sustituido cuando la ventaja ya era de dos goles. En el banquillo se le vio con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

"Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido", agregó el ariete, que con este suma ocho goles en el torneo, igualado con Lionel Messi por la Bota de Oro.

Kylian Mbappé
Acción de juego de Kylian Mbappé en el partido ante la Selección de Marruecos
Fotografía de: AFP

Publicidad

El delantero del Real Madrid también tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada francesa, asegurando que les dan mucha fuerza para pelear los partidos.

"Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros", sostuvo.

Publicidad

Francia jugará las semifinales el próximo martes en el estadio de Dallas. Su rival saldrá del cruce entre España y Bélgica, que juegan este viernes en Los Ángeles.

Kylian Mbappé igualó este jueves a Lionel Messi con ocho goles en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026 y con 20 quedó a uno del argentino en la cuenta global de todas las copas.

Mbappé abrió hoy en Boston el camino de la clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial organizado por Norteamérica, pero pudo engrosar su cuenta personal de no haber desperdiciado ante Marruecos en el primer tiempo la ejecución de un penalti.

Con la victoria por 2-0 de Les Bleus, Mbapppé, de 27 años, completó 8, los mismos que tiene Lionel Messi, de 39, que hace dos días contribuyó con uno al paso de Argentina a los cuartos de final con una victoria de remontada por 3-2 sobre Egipto.

Publicidad

Messi, quien lidera con 21 dianas la clasificación histórica de los de los máximos anotadores en todos los mundiales, ahora es seguido con 20 por Mbappé.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Kylian Mbappé

Selección Francia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad