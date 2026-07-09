Mbappé ya 'palpita' las semifinales del Mundial 2026'; "vamos a intentar ganar el otro partido"

Kylian Mbappé destacó este jueves que Francia va por buen camino y es "muy importante" mantener el ritmo en los dos partidos restantes, después de sellar su pase a semifinales del Mundial tras vencer por 2-0 a Marruecos.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más", dijo el delantero francés en una entrevista a pie de campo tras ser elegido mejor jugador del partido.

Mbappé abrió el marcador con un espectacular disparo cruzado en la segunda mitad, y se marchó sustituido cuando la ventaja ya era de dos goles. En el banquillo se le vio con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

"Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido", agregó el ariete, que con este suma ocho goles en el torneo, igualado con Lionel Messi por la Bota de Oro.



Acción de juego de Kylian Mbappé en el partido ante la Selección de Marruecos Fotografía de: AFP

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El delantero del Real Madrid también tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada francesa, asegurando que les dan mucha fuerza para pelear los partidos.

"Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros", sostuvo.

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Francia jugará las semifinales el próximo martes en el estadio de Dallas. Su rival saldrá del cruce entre España y Bélgica, que juegan este viernes en Los Ángeles.

Kylian Mbappé igualó este jueves a Lionel Messi con ocho goles en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026 y con 20 quedó a uno del argentino en la cuenta global de todas las copas.

Mbappé abrió hoy en Boston el camino de la clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial organizado por Norteamérica, pero pudo engrosar su cuenta personal de no haber desperdiciado ante Marruecos en el primer tiempo la ejecución de un penalti.

Con la victoria por 2-0 de Les Bleus, Mbapppé, de 27 años, completó 8, los mismos que tiene Lionel Messi, de 39, que hace dos días contribuyó con uno al paso de Argentina a los cuartos de final con una victoria de remontada por 3-2 sobre Egipto.

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Messi, quien lidera con 21 dianas la clasificación histórica de los de los máximos anotadores en todos los mundiales, ahora es seguido con 20 por Mbappé.