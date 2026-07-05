Vea el gol que le anularon a Patrick Berg en Noruega vs. Brasil, por el Mundial 2026

El compromiso entre Brasil y Noruega comenzó con muchas emociones, ya que en apenas dos minutos de juego los europeos marcaron el primer tanto del encuentro, pero el fuera de lugar ahogó el grito de gol .

Todo ocurrió al minuto 2' de partido, tras una jugada por sector derecho y el balón le quedó a Patrick Berg que dentro del área definió de gran manera venciendo a Allison Becker, pero que segundos después, el juez de linea levantó la bandera al detectar un fuera de lugar en la jugada previa.

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