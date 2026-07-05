Vea la increíble jugada de Vinícius Júnior, que por poco termina en gol para Brasil vs. Noruega

Cerca de terminar la primera parte del partido entre Brasil y Noruega, Viní Jr protagonizó una gran jugada por sector izquierdo que por poco termina en gol.

Todo ocurrió al minuto 39' luego de que el futbolista del Real Madrid recuperara el balón en el borde del área y posteriormente encarara a un rival para sacar un mate con pierna izquierda que fue detenido por el arquero y enviado al tiro de esquina.

Vea la jugada acá: