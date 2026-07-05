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Gol Caracol  / Rudi García y su irónica respuesta al tema Folarin Balogun; "es el día de los inocentes"

Rudi García y su irónica respuesta al tema Folarin Balogun; "es el día de los inocentes"

El técnico de Bélgica criticó con ironía la decisión de la FIFA sobre Folarin Balogun, en la antesala del partido frente a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Rudi García con la Selección de Bélgica
Rudi García con la Selección de Bélgica
AFP

El seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, reaccionó este domingo con sorpresa e ironía ante la decisión de la FIFA de revertir la suspensión de Folarin Balogun, figura de Estados Unidos, permitiéndole jugar el duelo entre ambos equipos por los octavos de final del Mundial 2026.

Balogun vio una tarjeta roja el miércoles durante el triunfo del coanfitrión Estados Unidos en los dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina (2-0).

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La FIFA decretó este domingo el esperado partido de sanción para Balogun pero dejó su aplicación en suspenso, por lo que el delantero podrá enfrentar a Bélgica el lunes en Seattle.

"No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa", dijo Garcia este domingo al inicio de su conferencia de prensa en Seattle, en alusión al Día de los Inocentes que se celebra el 1 de abril en muchos países europeos.

"Fue un descubrimiento para mí", añadió el técnico.

Selección de Bélgica
Selección de Bélgica
AFP

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"Que yo recuerde, creo que es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que hay este tipo de decisión", remarcó.

A partir de entonces Garcia se remitió a la postura de la federación belga, que emitió antes un comunicado en el que se declaraba "asombrada" por la decisión de la FIFA y consideró que "contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición".

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"La federación belga no se defiende a sí misma, no defiende a la selección nacional, defiende al fútbol en general, defiende su integridad y su ética", dijo Garcia.

"Después, yo soy entrenador, voy a centrarme en mi equipo, en el partido. No importa el once inicial de Estados Unidos, lo que cuenta para mí es el terreno de juego, es mi equipo y que ganemos", subrayó.

Ni Garcia ni el arquero Thibaut Courtois, a su lado en la conferencia de prensa, quisieron pronunciarse sobre el mensaje de agradecimiento que envió el presidente estadounidense, Donald Trump, a la FIFA por la medida de Balogun.

"No hace falta responder a eso", dijo el portero del Real Madrid. "Nosotros como equipo, el entrenador y los jugadores, estamos preparando el partido y lo que viene después es un tema para nuestra selección, para el presidente de la selección. Nosotros estamos enfocados en el partido.

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