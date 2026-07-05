Vea la insólita chance que perdió Endrick en Brasil vs. Noruega, en el Mundial 2026

El partido entre Brasil y Noruega se mantiene como un juego muy emocionante en onde ninguna de las dos selecciones quiere regalar nada, y son pocas las opciones claras en el compromiso.

Todo ocurrió en el minuto 58' tras el ingreso de Endrick, que tuvo su primera pelota segundos después, tras una increíble pase de Viní a 'los tres dedos', donde en el uno contra uno, el futbolista del Real Madrid se 'le fue larga' y definió afuera del arco de Noruega.

Vea acá la jugada: