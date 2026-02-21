Vea el golazo de Cristiano Ronaldo HOY, con Al Nassr; cada vez está más cerca de los 1.000

Este sábado 21 de febrero, Al Nassr recibió en casa a Al Hazm, por el duelo correspondiente a la jornada número 22 de la Liga de Arabia Saudí.

Y es que, a Cristiano Ronaldo solo le bastaron trece minutos para sentenciar su primer tanto en el encuentro, que le dio la ventaja parcial en el marcador a los de Riad.

CRISTIANO RONALDO SCORES GOAL NUMBER 963



37 GOALS LEFT TO REACH 1000 pic.twitter.com/bLEmAU4X8v — Edekhi (@edekhiperson) February 21, 2026

Tras un pase filtrado, Cristiano Ronaldo solo tuvo que controlar, perfilarse y definir con la izquierda frente al arco, para sellar su primer gol del partido. Y aunque hubo expectativa por un posible fuera de lugar, el luso festejó al final, luego de ser validada la acción ofensiva.



Vea el gol de Cristiano Ronaldo HOY, en Al Nassr vs. Al Hazm: