Vea el golazo de Cristiano Ronaldo HOY, con Al Nassr; cada vez está más cerca de los 1.000

Este sábado 21 de febrero, Al Nassr recibió en casa a Al Hazm, por el duelo correspondiente a la jornada número 22 de la Liga de Arabia Saudí.
Y es que, a Cristiano Ronaldo solo le bastaron trece minutos para sentenciar su primer tanto en el encuentro, que le dio la ventaja parcial en el marcador a los de Riad.
CRISTIANO RONALDO SCORES GOAL NUMBER 963— Edekhi (@edekhiperson) February 21, 2026
37 GOALS LEFT TO REACH 1000 pic.twitter.com/bLEmAU4X8v
Tras un pase filtrado, Cristiano Ronaldo solo tuvo que controlar, perfilarse y definir con la izquierda frente al arco, para sellar su primer gol del partido. Y aunque hubo expectativa por un posible fuera de lugar, el luso festejó al final, luego de ser validada la acción ofensiva.