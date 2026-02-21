Síguenos en:
Gol Caracol  / Barcelona entregó noticias sobre Pedri y Marcus Rashford; ¿podrán jugar contra Levante?

Barcelona entregó noticias sobre Pedri y Marcus Rashford; ¿podrán jugar contra Levante?

El DT del Barcelona, Hansi Flick, compareció antes los medios de comunicación y reveló novedades sobre Pedri y Marcus Rashford.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Marcus Rashford y Pedri, jugadores del Barcelona.
Getty Images.

