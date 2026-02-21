¿A qué hora es la clausura de los Juegos Olímpicos de invierno y dónde verlo en Colombia?

Para clausurar el domingo 22 de febrero, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, los organizadores han previsto una ceremonia de homenaje a la belleza italiana en la antigua Arena de Verona.

Las competiciones deportivas, que comenzaron el 4 de febrero con el curling dos días antes de la ceremonia de inauguración, concluyen el domingo con la esperadísima final de hockey masculino entre Estados Unidos y Canadá.

Luego, a partir de las 8:30 p.m. (hora Italia), es decir 2:30 p.m. (hora Colombia), el deporte dejará paso al arte y al espectáculo para poner el broche de oro a la quincena olímpica italiana, con la ceremonia de clausura en la que tendrán lugar el tradicional desfile de los atletas y la extinción del pebetero olímpico.

Mientras que la ceremonia de apertura se celebró simultáneamente en cuatro sedes para unificar unos Juegos dispersos, la clausura tendrá lugar en la bella Verona, conocida en todo el mundo por ser el escenario del drama de Romeo y Julieta.



Si el acto de inauguración sirvió para celebrar la armonía, la clausura pondrá el acento en la belleza a través de las artes y el deporte.

"Con 'Belleza en acción', todos los medios de expresión, danza, música, cine, arquitectura, se integran en una coreografía coral", explicó Maria Laura Iascone, directora de ceremonias de Milán-Cortina.

"La belleza no solo se mostrará, sino que se vivirá, se compartirá y se sentirá. Queremos que el público forme parte integrante de una historia que combine emoción y reflexión, cuerpo y alma", añadió.

Los organizadores ya han desvelado algunos nombres que figurarán en el programa, desde Roberto Bolle, uno de los bailarines clásicos más reconocidos del mundo, hasta el icono pop Achille Lauro, natural de Verona.



Hora y dónde ver la clausura de los Juegos Olímpicos de invierno

Día: domingo 22 de febrero.

Hora: 2:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Claro Sports.