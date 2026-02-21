Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, imparable con golazo de volea en Sporting Lisboa 3-0 Moreirense

Luis Javier Suárez, imparable con golazo de volea en Sporting Lisboa 3-0 Moreirense

El delantero colombiano sigue imparable en Portugal y en su regreso a las canchas tras una fecha de suspensión, dijo presente con un golazo para la victoria de su equipo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de feb, 2026
Luis Javier Suárez vive un excelente presente en el Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez vive un excelente presente en el Sporting Lisboa.
