Luis Javier Suárez, imparable con golazo de volea en Sporting Lisboa 3-0 Moreirense

Sporting Lisboa derrotó 3-0 al Moreirense, de visitante, y el delantero colombiano Luis Javier Suárez fue el encargado de cerrar el triunfo con un golazo al minuto 75 del compromiso.

Tras un tiro de esquina la pelota llegó hasta el segundo palo, donde esperaba el atacante samario para buscar su anotación, algo que logró a pesar de no tener el mejor ángulo para definir.

Sin embargo, Luis Javier Suárez se acomodó y con un derechazo de volea mandó la pelota al otro palo y con eso dejó un verdadero golazo para el 3-0 de Sporting Lisboa contra Moreirense. Los otros dos tantos de su equipo fueron de Francisco Trincao y Geny Catamo.



Así fue el golazo de Luis Javier Suárez en Moreirense 0-3 Sporting Lisboa: