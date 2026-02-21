Síguenos en:
James Milner y un récord absoluto; el jugador con más partidos en la historia de la Premier League

El volante inglés James Milner, actualmente en el Brighton, completó 654 partidos en la Premier League y le quitó el registro a Gareth Barry.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
James Milner llegó a los 654 partidos en la Premier League.
Getty Images.

