James Milner y un récord absoluto; el jugador con más partidos en la historia de la Premier League

El centrocampista inglés James Milner, del Brighton & Hove Albion, superó este sábado a Gareth Barry como el futbolista con más partidos en la historia de la Premier League (654).

Titular en el duelo de su equipo ante el Brentford, Milner, de 40 años, superó el registro de Barry y se queda en solitario en la cabeza de la lista de los jugadores con más partidos en esta competición.

"Es difícil hablar de este récord con una palabra o una frase. Es un modelo a seguir dentro y fuera del campo", dijo su entrenador, Fabian Huerzeler en la previa del encuentro. "No me sorprende que esté aquí porque tiene una gran disciplina. Hace un gran esfuerzo cada día y nunca se queda satisfecho".

Durante su carrera que comenzó en 2002, Milner ha pasado por el Leeds United, el Swindon Town, el Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton. Esta temporada, antes de este duelo había disputado 377 minutos, repartidos entre quince partidos y ha marcado un gol y repartido una asistencia. Solo ha sido titular en tres ocasiones.



Además de igualar este récord, Milner ya ocupa el selecto grupo de ser uno de los cinco jugadores de campo en la historia en haber jugado más allá de los 40 años, junto a Teddy Sheringham, Ryan Giggs, Gordon Strachan y Kevin Phillips.

En la lista de futbolistas con más partidos, Milner es el primero, con 654 encuentros, seguido por Barry, que pasó por Aston Villa, Manchester City, Everton y West Bromwich Albion, con 653 encuentros, Giggs, con 632, y Frank Lampard, con 609.