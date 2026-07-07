Vea el golazo de Mostafa Ziko, para aumentar la ventaja de Egipto vs. Argentina, en el Mundial 2026

Egipto por fin logró marcar la ventaja tras sufrir minutos antes su gol anulado, por el mismo autor del gol.
Todo ocurrió al minuto 66' en un contragolpe por sector derecho, donde los centrales trataron de esperar a robar la pelota, pero la jugada culminó con destino a mitad del área chica donde entró Mostafa Ziko y rematando a una sola intención, venció al 'dibu' que no pudo hacer nada ante el potente tiro del egipcio.
Vea el gol acá:
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