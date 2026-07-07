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Gol Caracol  / Vea el golazo de Mostafa Ziko, para aumentar la ventaja de Egipto vs. Argentina, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Mostafa Ziko, para aumentar la ventaja de Egipto vs. Argentina, en el Mundial 2026

El delantero egipcio había sufrido la anulación de su primer gol minutos antes, pero no bajó los brazos y volvió a intentarlo hasta marcar el 2-0 ante Argentina. Vea la jugada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Mostafa Ziko con Egipto
Mostafa Ziko con Egipto
AFP

Egipto por fin logró marcar la ventaja tras sufrir minutos antes su gol anulado, por el mismo autor del gol.

Todo ocurrió al minuto 66' en un contragolpe por sector derecho, donde los centrales trataron de esperar a robar la pelota, pero la jugada culminó con destino a mitad del área chica donde entró Mostafa Ziko y rematando a una sola intención, venció al 'dibu' que no pudo hacer nada ante el potente tiro del egipcio.

Vea el gol acá:

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