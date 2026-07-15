Hora y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España, en la finalísima del Mundial 2026

Una vigorosa reacción en los últimos 7 minutos ha clasificado a la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá contra España este domingo a Argentina, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 92. Los argentinos celebraron hasta el llanto en el terreno de juego, mientras que en las tribunas del escenario deportivo sus aficionados delilaron. La tristeza y melancolía quedó del lado de los europeos, a los que se les fue la victoria de las manos.

Inglaterra se fue en ventaja con un gol de Anthony Gordon en el 55, pero los Tres Leones no resistieron a la vigorosa reacción del campeón del Mundial jugado hace cuatro años en Catar.

Dos veces los maderos y otras antes Jordan Pickford salvaron a Inglaterra, hasta que los cambios y el equipo encabezado por Messi, quien participó en las dos acciones de la remontada, cambiaron la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso.

España vs. Inglaterra se jugará el próximo domingo 19 de julio, en Nueva York, y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu, con todo el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet, con los relatos de Carlos Alberto Morales y los comentarios del entrenador invitado Rodolfo di Paoli. El toque inicial para definir al campeón de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será a las dos de la tarde, hora de nuestro país.



Celebración de la Selección de Argentina Fotografías de: AFP