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Gol Caracol  / Hora y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España, en la finalísima del Mundial 2026

Hora y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España, en la finalísima del Mundial 2026

Este miércoles, la Selección de Argentina se sacudió en los minutos finales y sacó del camino a Inglaterra gracias a un marcador de 2-1, con Lionel Messi como figura.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Selección de España y Selección de Argentina
Selección de España y Selección de Argentina; selecciones que jugarán la final del Mundial 2026
Fotografías de: AFP

Una vigorosa reacción en los últimos 7 minutos ha clasificado a la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá contra España este domingo a Argentina, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 92. Los argentinos celebraron hasta el llanto en el terreno de juego, mientras que en las tribunas del escenario deportivo sus aficionados delilaron. La tristeza y melancolía quedó del lado de los europeos, a los que se les fue la victoria de las manos.

Argentina vs Inglaterra
Gol Caracol

Golazo de Lautaro Martínez; Argentina pasó a la final del Mundial 2026 tras 2-1 sobre Inglaterra

Celebración de Enzo Fernández con la Selección de Argentina
Gol Caracol

Argentina, a defender título; vino de atrás, venció 2-1 a Inglaterra y jugará final del Mundial 2026

Inglaterra se fue en ventaja con un gol de Anthony Gordon en el 55, pero los Tres Leones no resistieron a la vigorosa reacción del campeón del Mundial jugado hace cuatro años en Catar.

Dos veces los maderos y otras antes Jordan Pickford salvaron a Inglaterra, hasta que los cambios y el equipo encabezado por Messi, quien participó en las dos acciones de la remontada, cambiaron la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso.

España vs. Inglaterra se jugará el próximo domingo 19 de julio, en Nueva York, y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu, con todo el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet, con los relatos de Carlos Alberto Morales y los comentarios del entrenador invitado Rodolfo di Paoli. El toque inicial para definir al campeón de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será a las dos de la tarde, hora de nuestro país.

Celebración de la Selección de Argentina
Celebración de la Selección de Argentina
Fotografías de: AFP

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Lamine Yamal, figura de España en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Lamine Yamal y el hito histórico que podría lograr con España en el Mundial; esto debe pasar

Selección de Inglaterra vs. Selección de Argentina
Gol Caracol

A Messi le entraron duro, justo después de eludir a varios rivales en Argentina vs. Inglaterra

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