Vea el golazo que marcó Jude Bellingham, para sentenciar el triunfo de Inglaterra vs. Francia

Jude Bellingham colocó la 'cereza del pastel' en el compromiso entre Inglaterra y Francia, para protagonizar un partidazo en la lucha por el tercer puesto del Mundial 2026.

El jugador del Real Madrid marcó su tanto al minuto 90+7' de adición, tras conducir la pelota por sector izquierdo, con su pierna derecha evadió a los defensores que no lograron pararlo y dentro del área, el '10' ingresó y remató con su pierna hábil, protagonizando así uno delos mejores tantos de la Copa del Mundo.

Vea la acción del gol acá:

¡¡QUÉ GOLAZO, JUDE!!



TREMENDA jugada individual de Bellingham para el ¡6-4! de Inglaterra sobre Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7ibk2bzFgz — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026