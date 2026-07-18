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Gol Caracol  / Vea el golazo que marcó Jude Bellingham, para sentenciar el triunfo de Inglaterra vs. Francia

Vea el golazo que marcó Jude Bellingham, para sentenciar el triunfo de Inglaterra vs. Francia

El futbolista inglés protagonizó uno de los mejores goles del Mundial 2026, con el que selló la vicotria y el tercer puesto de los 'tres leones' en el certamen. Vea el tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Jude Bellingham con Inglaterra
Jude Bellingham con Inglaterra
AFP

Jude Bellingham colocó la 'cereza del pastel' en el compromiso entre Inglaterra y Francia, para protagonizar un partidazo en la lucha por el tercer puesto del Mundial 2026.

El jugador del Real Madrid marcó su tanto al minuto 90+7' de adición, tras conducir la pelota por sector izquierdo, con su pierna derecha evadió a los defensores que no lograron pararlo y dentro del área, el '10' ingresó y remató con su pierna hábil, protagonizando así uno delos mejores tantos de la Copa del Mundo.

Vea la acción del gol acá:

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