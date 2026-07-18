Thomas Tuchel; "la primera medalla desde 1966, pero no borra la cicatriz de haber rozado la final"

Thomas Tuchel reconoció que el tercer puesto conseguido por Inglaterra sobre Francia (6-4) es "una cicatriz que no se va", pero lo encuadró como un logro histórico al señalar que es “la primera medalla” mundialista de los 'tres leones' desde su único título en 1966.

"Es la primera medalla desde 1966 y en otro país, además. Espero que los jugadores se sientan orgullosos” dijo, al recordar que hace 18 meses el combinado inglés se puso una meta muy ambiciosa. “Queríamos llegar a la final y ganar la Copa del Mundo", afirmó Tuchel en la rueda de prensa.

El seleccionador puso en valor el camino recorrido a lo largo del torneo: una prórroga contra Noruega, un partido con diez jugadores ante México y la traumática eliminación frente a Argentina en semifinales.

Thomas Tuchel con Inglaterra AFP

"Viajamos miles de kilómetros, con calor, con tiempos extra, con diez, y demostramos que tenemos lo que se requiere. De todo eso hay que estar orgullosos", insistió el técnico.



Uno de los momentos más decisivos en la preparación del partido llegó, según explicó, de la mano de Jordan Henderson, uno de los veteranos del grupo. El centrocampista, que ya vivió el partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018, no pudo jugar por una lesión en el brazo.

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"Jordan nos cambió la perspectiva, porque él estuvo en este mismo partido hace ocho años. Nos ayudó a cambiar de mentalidad y a gestionar los sentimientos encontrados que se pueden tener en un partido así. Dijo que era muy importante, muy emotivo, y nos puso en la mentalidad correcta", reveló el seleccionador.

Bukayo Saka fue el gran protagonista del encuentro con un triplete que incluyó un penalti en el minuto 87. El extremo del Arsenal no había jugado la semifinal ante Argentina, una decisión que Tuchel defendió.

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"Con Bukayo, la decisión de no meterlo en la semifinal fue difícil. Estábamos preparados para hacer el cambio, pero el partido cambió porque se nos presentó un contratiempo. Bukayo es un jugador clave y eso lo demostró hoy en la cancha; estoy muy contento por él", afirmó.

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026. Foto: AFP

Al término del primer tiempo, con el marcador ya muy favorable, Tuchel tuvo un encuentro con Kylian Mbappé, a quien dirigió durante su etapa en el París Saint-Germain. "Fue muy lindo, charlamos un poco. En el descanso no estaba muy contento porque el partido ya había sido bastante alocado, pero fue una charla amigable", describió.

El técnico también tuvo palabras de elogio para Didier Deschamps, que disputó su último partido como seleccionador de Francia.

"Para Didier, lo único que puedo decir es que es un caballero y un ganador. Qué personalidad, qué gran seleccionador. Nunca conocí a una persona tan humilde y amable; me lo hizo sentir cuando era director técnico en París", señaló Tuchel, que coincidió con el francés en la Ligue 1.

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Sobre el balance goleador del torneo, reconoció que los seis tantos anotados este sábado le sorprendieron. "Me sorprendió un poco, pero es otro aspecto positivo que podemos añadir a la lista", admitió, en referencia a los 20 goles marcados por Inglaterra a lo largo del Mundial. "La medalla que nos ganamos hoy nos la merecemos. Nos la ganamos", concluyó.