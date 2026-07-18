Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Una primera parte impresentable", el duro reproche de Deschamps tras perder con Inglaterra

"Una primera parte impresentable", el duro reproche de Deschamps tras perder con Inglaterra

El DT de Francia admitió su responsabilidad por lo sucedido en el primer tiempo contra Inglaterra, en partido por el tercer lugar del Mundial 2026. Deschamps tuvo su último baile en 'les bleus'.

Por: AFP
Actualizado: 18 de jul, 2026
Comparta en:
Didier Deschamps, técnico de la Selección de Francia.
Didier Deschamps, técnico de la Selección de Francia.
Foto: AFP

El seleccionador francés, Didier Deschamps, lamentó "una primera parte impresentable" de su equipo, que llegó al descanso perdiendo 4-0 frente a Inglaterra, para acabar cayendo 6-4 en el partido por la tercera plaza del Mundial de Norteamérica 2026.

"Hicimos una primera parte impresentable. Hubo una reacción, con cosas que supimos hacer bien. Tenemos dos ocasiones para empatar a 4-4. Nos proyectamos un poco más, es lo que sabemos hacer", admitió el DT ante las cámaras del canal 'M6' francés.

Kylian Mbappé
Gol Caracol

Mbappé; "puedo entender que piensen que fue una 'tomadura de pelo', no nos permiten ser humanos"

Hinchas de la Selección Argentina en uno de los partidos del Mundial 2026.
Gol Caracol

La medida que implementará la AFA; todo para recibir a Argentina tras el Mundial 2026

Deschamps, que se sentaba última vez en el banquillo de 'les bleus', añadió que con la reacción en la segunda parte "al menos se parece a algo, aunque la derrota duela".

El director técnico admitió su responsabilidad por lo sucedido en el primer tiempo: "no debo de haber hecho lo que hacía falta en la primera parte".

El seleccionador 'galo' hizo cuatro cambios en el entretiempo, propiciando la reacción de los 'bleus' tras el descanso

Publicidad

Sobre lo hecho en el Mundial 2026, Deschamps admitió la "decepción" de un grupo "que comenzó con mucha ambición" y como principal favorito a ganar el título, hasta su derrota 2-0 contra España en semifinales el martes.

"En el plano humano, ha sido una aventura muy, muy bonita con ellos. Las ocho semanas desde el inicio de la preparación que hemos pasado juntos han sido muy bonitas. Hemos logrado hacer bastantes cosas positivas, fallamos nuestro partido contra España y ellos consiguieron ser muy eficaces contra nosotros. No hay que tirarlo todo a la basura, por supuesto", afirmó.

Publicidad

"Hay bastantes jóvenes que seguirán subiendo peldaños y realmente hay material para seguir teniendo muy buenos resultados", aseguró al ser preguntado por el futuro de los 'bleus' ahora que deja el banquillo tras 14 años en el cargo.

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026.
Gol Caracol

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026; le ganó 6-4 a la Francia de Mbappé

Ousmane Dembélé con Francia
Gol Caracol

Así fue el gol de Ousmane Dembélé, en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Francia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad