Millonarios cumplió 80 años, pero perdió 0-1 con Colo Colo, en El Campín

La 'noche embajadora' para conmemorar los 80 años de Millonarios no fue la esperada. Los dirigidos por Fabián Bustos cayeron en la noche de este sábado 0-1 frente a Colo Colo, en un compromiso de preparación en el que el entrenador argentino 'probó' a varias de sus contrataciones, incluida el arquero Javier Burrai.

Hubo un buen marco de público en las tribunas del estadio Nemesio Camacho El Campín, y en la cancha, un conjunto azul bogotano al que se le notó un poco la pretemporada, falta 'aceitar' la definición, debido a que erraron opciones claras de cara al arco rival, sobre todo en la segunda parte.

Rodrigo Contreras y Sebastián del Castillo fueron los que generaron las posibilidades para los de Bustos; no obstante, la falta de definición les 'cobró caro', además de que el arquero del elenco chileno también tuvo un par de buenas atajadas.

Por el lado de Colo Colo se evidenció a un equipo más 'aplomado' y teniendo como gran figura a Arturo Vidal. El 'King' fue un 'todoterreno'; manejo los tiempos en su equipo.



Hay que indicar que el único gol del partido en El Campín llegó al minuto 79, siendo el de la celebración el 'cacique'. Aquino fue el autor del gol para la escuadra 'austral'.