Vea el penal que desperdició Bruno Guimarães con Brasil vs. Noruega, en el Mundial 2026

Todo ocurrió luego de que el central Kristoffer Ajer le cometiera una dura falta a Matheus Cuña dentro del área, y tras la revisión del VAR por parte del juez central, determinó pena máxima para la 'canarinha'.
El encargado de cobrar desde los doce pasos fue Bruno Guimarães, que definió a su lado izquierdo, pero el guardameta Ørjan Nyland adivinó a su lado izquierdo y mandó el balón al tiro de esquina, ahogando el grito de gol de los brasileños.
Vea la jugada acá:
Publicidad
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.