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Gol Caracol  / Vea el penal que desperdició Bruno Guimarães con Brasil vs. Noruega, en el Mundial 2026

Vea el penal que desperdició Bruno Guimarães con Brasil vs. Noruega, en el Mundial 2026

El volante falló desde los doce pasos, luego de que el arquero Ørjan Nyland le adivinara su cobro y ahogara el grito de gol a los brasileños. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Penal de Matheus Cunha con Brasil vs Noruega
Penal de Matheus Cunha con Brasil vs Noruega
AFP

Todo ocurrió luego de que el central Kristoffer Ajer le cometiera una dura falta a Matheus Cuña dentro del área, y tras la revisión del VAR por parte del juez central, determinó pena máxima para la 'canarinha'.

El encargado de cobrar desde los doce pasos fue Bruno Guimarães, que definió a su lado izquierdo, pero el guardameta Ørjan Nyland adivinó a su lado izquierdo y mandó el balón al tiro de esquina, ahogando el grito de gol de los brasileños.

Vea la jugada acá:

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