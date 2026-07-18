Vea el tercer gol de Bukayo Saka con Inglaterra vs. Francia, en el Mundial 2026

Todo ocurrió al minuto 84' cuando el defensor Malo Gusto le cometió falta dentro del área a Espence, y el arbitro rápidamente decretó que era pena máxima a favor de Inglaterra.

Posteriormente, desde los doce pasos fue Bukayo Saka quien se encargó de ejecutar el cobro, y con pierna izquierda engañó al arquero y mandó el balón al segundo palo del arquero, para sentenciar así el 5-3 final del partido, y decretar que los 'tres leones' se quedaran con el tercer puesto del Mundial 2026.

Vea la jugada de gol acá:

¡GOL DE SAKA Y PELOTA PARA CASA!



El extremo cambió el penal por gol, anotó el tercero en su cuenta personal y puso el 5-3 de Inglaterra ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PFUtjje2ZD — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026