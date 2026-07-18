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Gol Caracol  / Vea el tercer gol de Bukayo Saka con Inglaterra vs. Francia, en el Mundial 2026

Vea el tercer gol de Bukayo Saka con Inglaterra vs. Francia, en el Mundial 2026

Desde los doce pasos, Saka anotó su hat - trick del partido, y aumentó la ventaja de los ingleses frente a los franceses. Vea la acción de gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Bukayo Saka marcó tres goles para Inglaterra en el duelo contra Francia en el Mundial 2026.
Bukayo Saka marcó tres goles para Inglaterra en el duelo contra Francia en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Todo ocurrió al minuto 84' cuando el defensor Malo Gusto le cometió falta dentro del área a Espence, y el arbitro rápidamente decretó que era pena máxima a favor de Inglaterra.

Posteriormente, desde los doce pasos fue Bukayo Saka quien se encargó de ejecutar el cobro, y con pierna izquierda engañó al arquero y mandó el balón al segundo palo del arquero, para sentenciar así el 5-3 final del partido, y decretar que los 'tres leones' se quedaran con el tercer puesto del Mundial 2026.

Vea la jugada de gol acá:

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