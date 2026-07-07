Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea la gran atajada de Mostafa Shobeir a Julián Álvarez, en partido Argentina vs. Egipto

Vea la gran atajada de Mostafa Shobeir a Julián Álvarez, en partido Argentina vs. Egipto

El arquero egipcio protagonizó una impresionante atajada a Julián Álvarez, ahogándole el grito de gol para la igualdad de la 'albiceleste'. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
Comparta en:
Julián Álvarez con Argentina vs Egipto
Julián Álvarez con Argentina vs Egipto
AFP

Argentina lo ha intentado, pero no ha conseguido empatar el partido en el Mercedes Benz Stadium. Nuevamente el guardameta se vistió de héroe, para ahogar el grito de gol a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Todo ocurrió tras un gran pase a larga distancia de Leandro Paredes a sector izquierdo al lateral Tagliafico, que con dificultad llegó a la pelota pero logró asistir a Julián, que dentro del área remató con pierna izquierda, pero se encontró con una 'muralla' en el arco: el portero Mostafa Shobeir se estiró a su palo izquierdo, y protagonizó la mejor atajada del primer tiempo.

Vea la jugada acá:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Lionel Messi

Selección Argentina

Selección Egipto

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad