Vea la gran atajada de Mostafa Shobeir a Julián Álvarez, en partido Argentina vs. Egipto

Argentina lo ha intentado, pero no ha conseguido empatar el partido en el Mercedes Benz Stadium. Nuevamente el guardameta se vistió de héroe, para ahogar el grito de gol a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Todo ocurrió tras un gran pase a larga distancia de Leandro Paredes a sector izquierdo al lateral Tagliafico, que con dificultad llegó a la pelota pero logró asistir a Julián, que dentro del área remató con pierna izquierda, pero se encontró con una 'muralla' en el arco: el portero Mostafa Shobeir se estiró a su palo izquierdo, y protagonizó la mejor atajada del primer tiempo.

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