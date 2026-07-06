Vea la jugada donde a Cristiano Ronaldo le 'quitaron de las manos' su gol, en España vs Portugal

El primer tiempo entre España y Portugal ha sido de alta intensidad para ambos equipos, en donde Cristiano Ronaldo y Unai Simón han tenido un duelo constante, que se roba todas las miradas de los fanáticos en Dallas.

Otras de las jugadas más claras del partido ocurrió al minuto 36' cuando una acción de ataque de los lusos la iniciaron desde su pórtico y en área contraria con gran esfuerzo, alcanzó a llegar Joao Felix que cabeceó y asistió al 'bicho' cuando casi el guardameta español estaba vencido; el '7' hizo una pirueta y mandó el balón al arco, pero inesperadamente el arquero voló y evitó el gol.

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